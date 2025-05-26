İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2025 Pazartesi / 29 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9529
  • EURO
    44,3682
  • ALTIN
    4171.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda salgın alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi
Dünya

Komşuda salgın alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi

Yunanistan'ın Orta Makedonya bölgesinde Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okulun geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Komşuda salgın alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi
ABONE OL

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar salgının başlangıç noktası olarak gösterilen Selanik'in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Enfeksiyona neden olan bakterinin kısa sürede yayılması üzerine söz konusu bölgede 3 ilkokul ve 2 anaokulunda eğitime ara verildi.

9 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Serez kentinde Strep A bakterisi tespit edilen 4 okul, önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ

Enfekte kişilerin, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını tavsiye eden yetkililer, panik yapılmaması gerektiğini ve durumun kontrollü şekilde yönetildiğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.