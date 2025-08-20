İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Komşuda savaş uçağı krizi: Mig'ler ömrünü doldurdu, F-16'lar gelmedi
Komşuda savaş uçağı krizi: Mig'ler ömrünü doldurdu, F-16'lar gelmedi

ABD'den toplam 16 uçaktan oluşan bir filo satın alan Bulgaristan, bugüne kadar sadece 2 adet F-16 teslim aldı. Tedariklerin gecikmesi nedeniyle ülkede endişe hakimken, Bulgaristan Savunma Bakanı teslimatın gerçekten geciktiğini ve yıl sonuna kadar gelmesi beklenen 6 uçağın ne zaman geleceğinin hala belli olmadığını açıkladı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:04
Bulgaristan'ın ABD'den satın aldığı yeni F-16 Block 70 tipi savaş uçak filosunun tesliminin gecikmesi ülkede endişe yaratıyor.

ABD, toplam 16 uçaktan oluşacak bir filo satın alan Bulgaristan'a bugüne kadar sadece 2 uçak teslim etti.

Karadeniz'de Rusya ile sınır komşusu olan Bulgaristan'ın Hava Kuvvetleri, ülkenin hava sahasının korunmasında hala, teknolojik ömrü tükenmek üzere olan Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını kullanıyor.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, milletvekillerinin bu konudaki endişelerine yanıt verirken, teslimatın gerçekten geciktiğini ve yıl sonuna kadar gelmesi beklenen 6 uçağın ne zaman geleceğinin hala belli olmadığını açıkladı.

Bulgaristan'ın sabırsızlıkla beklediği uçakların gelişinin, ABD'nın havada yakıt ikmali yapan uçakların çalışma çizelgesine bağlı olduğunu anlatan Zapryanov, Atlantik Okyanusu üzerinden diğer savaş uçaklarının uzun geçişini sağlayan yakıt ikmal uçaklarının sayısının sınırlı olduğunu hatırlattı.

HAVA POLİSLİĞİNDEKİ SIKINTILAR

NATO üyesi olan Bulgaristan, teslim alacağı ilk 8 F-16'nın yıl sonuna kadar eski MiG-29'ların yerine geçerek hava polisliğinde görev almalarını planlıyordu. Bulgaristan Hava Kuvvetleri ise toplam sayısı 10'u geçmeyen uçabilir durumda olan MiG-29'ların bakımı konusunda büyük zorluklar çekiyor.

Ukrayna'daki savaşın başında Ukrayna'nın yanında yer alan Bulgaristan, Rusya tarafından "düşman ülke" ilan edilmişti. Bunun neticesinde MiG-29'ların bakımını, bu uçakların üreticisi olan Rusya'da yapılması imkansız olmuştu.

Bulgaristan, 2019 yılında 1,1 milyar dolar peşin ödemeyle önce 8 F-16 satın almıştı. Bu uçakların 2023 yılında ülkeye gelmesi bekleniyordu. Üretimi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle teslimat gecikmişti. Parlamento 2022'de 1,3 milyar dolarlık bütçe ayırarak, 8 uçak alımına daha onay vermişti. 10 yıllık vadeli ödemeye bağlı olan filonun ikinci bölümün ise 2027 yılına kadar ülkeye gelmesi bekleniyor.

Bu arada, Bulgaristan Hava Kuvvetleri, elindeki MiG-29'ların yetersiz kapasitesi nedeniyle Ukrayna'daki savaşın başından bu yana hava polisliği için NATO partnerlerinden destek almaya devam ediyor.

