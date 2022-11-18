Komşuda sesler yükseldi: Türklere karşı haksızlık yapılıyor

Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle seçimlerden ancak 1 yıl sonra kurulabilen hükümet ve Türkmenlerin durumuyla ilgili AA muhabirine değerlendirme bulundu.

Türkmenlerin Irak'ta ve bölgede önemli bir faktör olduğuna işaret eden Maruf, haklarını, hukuklarını her zaman diyalog ve barış yoluyla elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

Maruf, Irak'ta yeni hükümetin etnik ve dini gruplar arasında hiçbir ayrım yapmadan düzenli bir siyaset izlemesi gerektiğini belirtti.

- "TÜRKMENLERE KARŞI HAKSIZ, ADALETSİZ BİR POLİTİKA İZLENİYOR"

Türkmenlerin Irak Anayasası'na göre ülkedeki üçüncü ana unsur olduğunu ve her zaman istikrarlı bir hükümet istediklerini vurgulayan Maruf, "Yeni Irak hükümetinde maalesef Türkmenleri temsilen bir bakanlık yok. Türkmenlere karşı haksız, adaletsiz bir politika izleniyor." dedi.

Irak'ta mevcut sistemin 2003 sonrasında etnik ve mezhepsel kimlik üzerine kurulduğunu belirten Türkmen Bakan, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento başkanlıklarının Araplar ve Kürtlere tahsis edildiğini hatırlattı.

Maruf, Türkmenlerin bu siyasi denklem içine alınmamasını "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

Irak hükümetinden bu hatanın düzeltmesini istediklerini aktaran Maruf, "Türkmenlere de Irak cumhurbaşkanlığında, başbakanlığında yer verilmesi veya hükümette Türkmenlere bir ve daha fazla bakanlık hakkı tanınması şarttır." dedi.

- TÜRKMEN BÖLGELERİNE BÜTÇE TAHSİS EDİLMESİ TALEBİ

Türkmen bölgeleri için özel bütçe tahsis edilmesi gerektiğini belirten Maruf, şunları söyledi:

"Gerçekten Kerkük başta olmak üzere Türkmen bölgesinde yaşayan Türkmenlerin varlığı çok önemlidir, yerleşim bölgeleri çok önemlidir. Geçmişte hem DEAŞ terör örgütü hem PKK terör örgütü tarafından sürekli bu bölgelere, tehdit, baskı oluşturulmuştur.

Şu anda bizim Türkmen yerleşim bölgelerinin onarıma ihtiyacı var. Bu onarım için eğitim, okullar, üniversiteler ve Türkmenlerle ilgili projelerde hem Irak hükümeti hem de yerel yönetimde mutlaka Türkmenler için özel bir bütçe tahsis edilmesi önemlidir."

Maruf, yeni Irak hükümetinden Türkmenlerin temsiliyeti meselesinin yanı sıra Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar ve Sincar Anlaşması konusunda da ciddi adımlar beklediklerini ifade etti.

Türkmen Bakan, "Sincar bölgesinde yasa dışı silahlı grupların yanında PKK terör örgütünün bulunması gerçekten bölgeye, orada yaşayan insanlara da tehdit oluşturmaktadır. Bağdat-Erbil anlaşması pratikte uygulanmadı." diye konuştu.