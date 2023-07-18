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Dünya

Komşuda sıcak hava dalgası ve orman yangınları etkili oluyor

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor.

AA18 Temmuz 2023 Salı 09:05 - Güncelleme:
Komşuda sıcak hava dalgası ve orman yangınları etkili oluyor
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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, dün başlayan orman yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çok sayıda kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla çok sayıda evin küle döndüğü Lutraki, Anavisos, Saronida bölgelerinde, ahırlardaki atlar da tırlarla güvenli bölgelere taşındı.

Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dervenohoria bölgesinde de yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yetkililer, bölgede hakim olan kuvvetli rüzgarların etkisiyle yangının sürekli büyüdüğünü belirtti.

Binlerce dönüm ormanlık alanın küle döndüğü Dervenohoria'da, yangının şu an kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, 1 helikopter, 6 uçak, 140 itfaiye personeli ve 48 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yunan Meteoroloji Servisi de yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 farklı noktada orman yangını çıktığını belirtmişti.

Kikilyas, yangınlarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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