31.12.2019 11:53 - Güncelleme: 31.12.2019 13:00

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.

Protestocular, binanın duvarını ateşe verdi. ABD bayraklarını yakan göstericiler, 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor.

Amerikan ordusunun Suriye ve Irak'taki Kataib Hizbullah örgütünün beş tesisini hedef alan hava saldırılarının ardından, Washington ile Bağdat arasındaki gerilim artmıştı.

Göstericiler elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazarken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, ABD Büyükelçisi ve çalışanlar elçilikten tahliye edildi.

ABD'NİN HİZBULLAH TUGAYLARINA YÖNELİK SALDIRISI

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyo