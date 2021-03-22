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Dünya

Komşuda şimdi de 'doktor' krizi... Miçotakis: Yetkimi kullanmaktan çekinmem

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun' çağrısına olumlu cevap vermeyen doktorlara tepki gösterdi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 07:42
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt gelmemesine tepki gösterdi.

Miçotakis, To Vima gazetesine verdiği demeçte, doktorlara karşı gerektiğinde anayasanın kendisine verdiği mecburi hizmet görevlendirmesi yetkisini kullanmaktan çekinmeyeceğini kaydetti.

Her zaman için ilk adım olarak iş birliğini tercih ettiklerini belirten Miçotakis, "Doktorları hizmet vermeye mecbur bırakmak yeterli değil. Onları buna teşvik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, 17 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışan en az 200 doktorun Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olmaları çağrısında bulunmuş ancak sadece 45 doktordan olumlu yanıt gelmişti.

Ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti. 1514 yeni vakanın kaydedildiği ülkede yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 674 oldu.

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