İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarına ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert ifadeler kullanan Şikarçi, "ABD ordusu bugün moralsiz ve çökmüş bir ordudur. Bu ordu, Trump'ın zorlamasıyla bölgeye girmiştir. Açıkça söylemek gerekir ki hayal dünyasında yaşayan bir başkan var. Akıl ve rasyonellik açısından sorunları bulunuyor ve hatta ABD'nin ulusal çıkarlarını bile dikkate almıyor" dedi.

"ABD ORDUSUNUN YAŞADIKLARI TARİHTE GÖRÜLMEDİ"

ABD'nin aldığı kararların ekonomik ve insani sonuçlarına değinen Şikarçi, "Bu kararlar ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verirken halkını da olumsuz etkiledi ve bu ülkenin evlatlarının hayatını tehlikeye attı. ABD her zaman savaş başlatan bir ülke oldu ve tarihine bakıldığında da bu gerçek açıkça görülüyor. Ancak sadece bu yedi gün içinde ABD ordusunun başına gelenler, bu ülkenin tarihinde benzeri görülmemiş olaylardır ve bu süreç devam edecek. Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim, yalnızca biz karar veririz" dedi

"ABD VE İSRAİL HER GEÇEN GÜN DAHA ZAYIF HALE GELİYOR"

ABD'nin gücünün zayıfladığını savunan Şikarçi, "Sahip oldukları her şeyi sahaya sürdüler ve iki gün içinde işi bitireceklerini düşündüler. Ancak bugün sekizinci gün ve her gün daha da zayıflayacaklar. Bu savaş ne kadar uzarsa ABD ve Siyonist rejimin zayıflığı o kadar artacak, bizim gücümüz ise daha da artacaktır. ABD'liler bugün psikolojik ve bilişsel savaşa sığınmış durumda" şeklinde konuştu.

IKBY'YE SERT UYARI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine de uyarıda bulunan Şikarçi, "Eğer geleceğinizin karanlık olmasını istiyorsanız ABD ve Siyonist rejimle iş birliği yapın. Herhangi bir girişimde bulunmanız halinde sizi ezip geçeriz ve bir daha asla güvenliğiniz olmaz. Tüm altyapınız ve imkanlarınız hedef alırız ve düşmanlarımızla mücadelede hiçbir merhamet ve müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMADIK"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili iddialara da değinen Şikarçi, İran'ın bu boğazı kapatmadığını belirterek, "Biz Hürmüz Boğazı'nı ne kapattık ne de kapatacağız. Hürmüz Boğazı bölgedeki Müslüman ülkelere ait olup küresel ticaret için hayati bir su yoludur ve biz her zaman bu uluslararası su yolunun güvenliğini savunduk" ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL GEMİLERİNE GEÇİŞ YOK

Şikarçi, tüm gemilerin boğazdan geçebileceğini ancak savaş koşullarında güvenlik garantisi verilemeyeceğini belirterek, "Bugün her gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir ve biz gemilerin geçişini engellemiyoruz ancak gemilerin can, ekipman ve imkanlarının sorumluluğu kendilerine aittir ve savaş koşullarında güvenlik garantisi veremeyiz" şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'e ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini ifade eden Şikarçi, "ABD ile İsrail'e bağlı gemiler geçiş yapmaları halinde hedef alınacak. Yalnızca ABD ve Siyonist rejim bayrağının geçişine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.