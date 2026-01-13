İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1583
  • EURO
    50,3796
  • ALTIN
    6415.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Komşuda taksiciler grev kararı aldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti.

AA13 Ocak 2026 Salı 16:02 - Güncelleme:
Komşuda taksiciler grev kararı aldı
ABONE OL

Attiki Taksiciler Sendikasının çağrısıyla taksiciler bugün ve yarın için grev kararı aldı.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçişin, öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulundu.

Bu taleplerle 48 saatlik greve giden taksiciler araçlarıyla Atina merkezinde bir araya geldi. Konvoy halinde yola çıkan taksiciler, korno çalarak Ulaştırma Bakanlığına gitti ve seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.