Komşuda ''teknik arıza'' iç krize dönüştü: Hava trafiğinin güvenliği sorgulanıyor

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşananların ülkeyi uluslararası alanda zor durumda bıraktığı, hava ulaşımının güvenliği konusunda ciddi ve yanıtsız sorular doğurduğu belirtildi.

FIR Atina'daki arızanın binlerce yolcuyu etkileyen gecikme ve iptallere, havalimanlarında kaosa ve yüksek ekonomik kayba neden olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun yalnızca teknik değil, kurumsal yönetim ve kriz idaresi açısından da zafiyetler içerdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, yedek sistemlerin neden devreye alınamadığı, kritik bir ulusal altyapının nasıl bu kadar kırılgan hale geldiği, önceden yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemlerin neden alınmadığı gibi soruların yanıtlanmadığına işaret edilerek, yaşananların "tesadüfi bir arıza" olarak görülemeyeceği, öngörülebilir bir zafiyetin sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYRIZA Ulaşım ve Altyapı Birimi Koordinatörü Yannis Milopulos, olayın Yunanistan'ın uluslararası imajına zarar verdiğini vurgulayarak, "Hava trafiğinin saatlerce durması, hava ulaşımının güvenliği konusunda haklı endişeler doğurmuştur. Bu tablo, ağır kurumsal gölgeler ve büyük bir ekonomik zarar bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Yunan Çözümü Partisinden de yapılan açıklamada, FIR Atina'da yaşanan teknik arızanın hava ulaşımında ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, hükümet ihmalle suçlanarak, hava trafik altyapısının acilen yenilenmesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), uçuşlarda aksamalara yol açan arızanın Yunanistan hava sahasını (FIR Atina) kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

IPA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08.59'da FIR Atina'da hizmet veren neredeyse tüm radyo frekanslarında eş zamanlı ve sürekli parazitlenme tespit edildiği bildirilmişti.

Aynı anda hava trafik kontrolünde kullanılan özel haberleşme hatları ile operasyonel telefon hatlarında da kesinti yaşandığı belirtilmişti.

Olayın kapsamı, coğrafi yayılımı ve süresi bakımından daha önce görülmemiş nitelikte olduğu, frekanslarda gözlenen parazitin sürekli ve istem dışı yayın şeklinde ortaya çıktığı ifade edilmişti.

