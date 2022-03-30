Komşuda tepki çeken adım: Önce Müslüman mezarlığı şimdi de cami!

İskeçe'de bulunan Horozlu köyünde Müslüman mezarlığını yok eden belediye yönetimi, şimdi de Hemetli köyünün tarihi camisini yıkmak için hareke geçti. Caminin minaresindeki ender bulunan taşlar sökülerek ilk adım atıldı.

Yunanistan yönetiminin İskeçe bölgesindeki Kozlubekir Belediyesi sınırları içindeki Horozlu köyünde Türk mezarlığı ve tarihi taşları, iş makinelariyle talan edip alanı futbol sahasına dönüştürme planına tepkiler sürerken ikinci bir vandallık daha ortaya çıktı. AKŞAM'a konuşan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, yönetimin bu kez cami yıkmaya hazırlandığını söyledi. Mete, "Horozlu'ya komşu olan ve Müslüman Türk kalmayan Hemetli köyünün tarihi Cami'sini yıkacaklarına ilişkin duyumları alıyoruz" dedi. Camiyi tamir etmek için izin aldıktan sonra çalışmaların başladığı sırada yönetimin izni geri çektiğini anlatan Mete, "Biz bir grup ustalarla korumak için caminin etrafını sardık polisler de baskın yapıp arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Ondan sonra o tarihi camiye sahip çıkmak için ne yapmak istediysek, maalesef, Yunan makamlarının engeliyle karşı karşıya kaldık" diye konuştu. Mete'nin açıklamaları şöyle:

MABEDE SAYGILARI YOK

"Yunanistan'da hiçbir Osmanlı vakıf malının garantisi yoktur. Hepsi korumasız bir şekilde Yunan insafına bırakılmıştır. Yunanistan'ın genelinde ve mübadelenin yapıldığı yerlerde vakıf yerleri ve camiler talan edilmiştir. Mezarlıklardan eser yoktur. Batı Trakya içerisinde Türklerin kalmadığı köylerde de, maalesef, bazı belediye başkanları, köylüler, Yunanlılar ne mezarlığa, ne ölülere, ne de mabede saygı duyarlar. Bu durum ne ilk ne de son olacaktır."

MEZARLIĞI TALAN ETTİLER

"İskeçe'nin en eski mezarlıklarından bir tanesini iş makineleriyle yıktılar. Horozlu'da Müslüman Türk kalmadığı için orası ağaçlık bir bölgeye dönüştü. Biz orasını temizlemek için izin istedik onlar da izin verdiler. Biz temizliğe başlamadan önce, 'siz burayı kolay kolay temizleyemezsiniz, burası çalı dolu, pislik dolu, size iş makineleriyle yardım edelim' dediler. İş makineleriyle, güya, yardım ettiler. Biz o dönemde, o yörede görevli imam arkadaşlarımızı çalışma yapılırken tarihi mezar taşlarına zarar vermemeleri için gözetim için görevlendirdik. Tarihi mezar taşlarını koruma altına aldık. Fakat bu çalışmalardan bir sene sonra, 16 Mart 2022 tarihinde iş makineleriyle söz konusu mezarlığa girerek mezar taşlarını kırarak bütün her şeyi süpürmek suretiyle, orasını talan ettiler."

CAMİYE POLİS BASKINI

"Böyle bir talanı Horozlu'ya komşu olan ve orada Müslüman Türk kalmayan Hemetli köyünün tarihi camisi için de yapacakları duyumlarını alıyoruz. Hemetli Camii'ni tamir etmek için izin istedik. Önce izin verdiler ve biz çalışmalara başladık fakat tam çatıyı açtığımız zaman iznimizi geri çektiler. Biz bir grup ustalarla caminin etrafını sardık, polisler de baskın yapıp arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Ondan sonra o tarihi camiyi koruma altına almak için ne yapmak istediysek, maalesef, Yunan makamlarının engeliyle karşı karşıya kaldık."

MİNAREDEN BAŞLADILAR

"Planları belediye meclisinde caminin yarısını alacak şekilde şehir planına dahil etmek. Pek ender bulunan taştan minarenin şerefesindeki bir kısım taşları daha önce kırdılar. Minare de şu anda eğrilmiş bir vaziyette. Caminin yarısını aldıktan sonra minare de kendiliğinden düşecektir ve o camimiz de oradan yok olup gidecektir. Irkçı çevrelerin hedefi ve isteği bu yöndedir. Gücümüzün etki edebildiği noktalarda mücadele etmeye çalışıyoruz fakat dediğimiz gibi burada hedef Osmanlı, Müslüman Türk eserlerini ortadan kaldırmak, minareleri, camileri, mezarlıkları ve vakıf mallarını talan etmektir."

MÜTEKABİLİYET ESASI GÜNDEME GELMELİ

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Türkiye'nin konuyu yakından takip ettiğini söyledi, "Gerek mezarlık konusunda, gerekse diğer bütün sorunlarımızın çözümü için Türkiye'nin mütekabiliyet esasını gündeme getirmesi gerekir" dedi.