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Dünya

Komşuda tuhaf engel! Müslüman olduğu için izin vermediler

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukları dünya gündemine taşımak için tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla 'Küçük Amal' Türkiye'den sonraki durağı Yunanistan'da tuhaf bir engelle karşılaştı. Kukla, çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu Meteora'ya 'Müslüman olduğu' gerekçesiyle sokulmadı.

27 Ağustos 2021 Cuma 07:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 07:43
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Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukları dünya gündemine taşımak için tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla 'Küçük Amal' Türkiye'den sonraki durağı Yunanistan'da tuhaf bir engelle karşılaştı. Kukla, çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu Meteora'ya "Müslüman olduğu" gerekçesiyle sokulmadı.

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan "Yürüyüş - The Walk" projesi kapsamında, Türkiye'deki etkinliklerin tamamlamasının ardından yolculuğunun Yunanistan ayağına 10 Ağustos'ta Sakız Adası'nda başlayan Amal, "Müslüman olduğu" gerekçesiyle çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu turistik Meteora bölgesine kabul edilmedi.

DİNİ YAPIYA UYGUN DEĞİLMİŞ!

Meteora Metropoliti Theoklitos, basına gönderdiği açıklamada, "The Walk projesini, bölgenin dini yapısına ve geleneklerine uygun olmadığı için kutsal Meteora bölgesindeki etkinliklere onay ve izin vermiyoruz." ifadesini kullandı. Meteora Belediye Başkanı Thodori Aleku de kilise ve manastırların bulunduğu Meteora bölgesinin "dini özelliği" bulunduğunu belirterek, "Bu Müslüman kuklanın gelmesine karşıyız." açıklamasını yaptı. İtirazlar üzerine Yunanistan programı kapsamındaki güzergahta değişiklik yapılarak Meteora bölgesindeki etkinlikler iptal edildi.

GAZİANTEP'TEN BAŞLAMIŞTI

Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başladı.

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