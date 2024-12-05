Komşuda Türk kültürü tanıtıldı

Başkent Sofya'daki bir otelde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu defile gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan'daki soydaşlardan ve Türkiye dostu vatandaşlardan gördükleri yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

AA'ya açıklamalarda bulunan Uyanık, "1 Aralık'ta başladığımız Türk Kültür Günleri haftasına çocuk filmi gösterimiyle giriş yaptıktan sonra, bugün moda defilesi ve sanat atölyeleri ile devam ediyoruz. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, burada ebru ve seramik atölyeleri düzenlerken, geleneksel Türk tekstil ürünlerini de sergiliyor. Bulgar dostlarımız, soydaşlarımız ve vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var." dedi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ise "Bugün burada, kardeş ülkemiz Bulgaristan'da ortak kültürümüzü tanıtmak için bir aradayız. Öncelikle rengimiz 'Türk Kırmızısı'nı, geleneksel Türk el sanatlarını tanıtmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Geleneksel "Türk Kırmızısı" patentinin 2017 yılında alındığını anımsatan Özefsun, "Bizim hedefimiz, rengimizi tüm dünyaya tanıtmaktır. Bu hususta bizlere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyor, çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğimize söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Atölyelerde tanıtılan ebru sanatının, Türkiye'nin yurt dışında en çok ilgi gören sanatlarından biri olduğuna işaret eden Özefsun, Bulgaristan'da da bu sanatın yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Atölye çalışmaları sonrası Zeybek gösterisiyle başlayan defilede, "Türk Kırmızısı" geleneğinden ilham alınarak hazırlanan modeller sergilendi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğrul Aluçlu da "Türklerin ünlü rengi olan Türk-Edirne Kırmızısı, 38 basamaktan oluşan uzun bir süreçte elde edilir. Biz de bu nadide rengi atölyemizde işlemeye çalıştık. Seramikten giyime kadar pek çok çalışmamızda yer alan 'Türk Kırmızısı'nı tüm ürünlerimizde kullanarak bu rengi duyurmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.



Türk Kültür Günleri etkinliğine, Bulgaristan'da görev yapan birçok ülkenin büyükelçisi, Bulgar Parlamentosu milletvekilleri ile Türkiye'nin sanat ve kültürüne hayran olan çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kültür Günleri kapsamındaki etkinlikler, bugün sona eriyor.