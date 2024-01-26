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Dünya

Komşuda Türkçeye ilişkin taleplere onay

Irak Başbakanı Sudani, ülkede Türkçe eğitiminin geliştirilmesine ilişkin taleplere onay verdi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 15:13 - Güncelleme:
Komşuda Türkçeye ilişkin taleplere onay
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ın, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde Türkçe eğitiminin teknik ve idari alanlarda geliştirilmesi talebinin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından onaylandığı belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan

Açıklamada, yaklaşık 20 yıldan bu yana Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu kentlerdeki Türkçe eğitiminde yaşanan sıkıntıların Irak hükümetine iletildiği belirtildi.

Irak Başbakanı Sudani

Yıllardır Türkçe eğitiminde yaşanan teknik ve idari sıkıntıların ITC Başkanı Turan tarafından Irak Başbakanı Sudani'ye iletildiği aktarılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin de bu sorunların en kısa zamanda çözülmesi yönünde harekete geçtiği kaydedildi.

Sudani'nin, bu kapsamda "Türkçe eğitim veren tüm okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi için sözleşmeli öğretmen atanmasını ve kitapların devlet tarafından basılmasını, sınav sorularının diğer dillerin sorularıyla aynı olmasını, Türkçe eğitim gören öğrencilerin açık öğretim sınavlarına katılmalarını" onayladığı aktarıldı.

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