Komşuda Türkiye alarmı! Atina'dan 4 maddelik ''NATO Zirvesi'' planı

"Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi yaklaşırken, Yunan medyasında Türkiye'nin zirveden daha da güçlenerek çıkabileceği endişesi tartışılıyor.

ATİNA'DAN 4 MADDELİK "NATO ZİRVESİ" PLANI

Yunanistan merkezli Pentapostagma haber sitesinde yayımlanan analizde, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin Türkiye'ye büyük avantaj sağlayabileceği belirtilirken, Atina'nın bu süreçte izlemesi gerektiği öne sürülen 4 maddelik strateji gündeme getirildi.

"TÜRKİYE ALEYHİNE KULLANILABİLECEK BİR FIRSAT"

Pentapostagma'daki analizde ilk olarak, ABD'deki Yunan lobisinin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump üzerinde baskı kurması gerektiği savunuldu.

Haberde, bu girişimin Yahudi lobisiyle koordineli şekilde yürütülmesi gerektiği ileri sürüldü. Trump'ın karar alma tarzı nedeniyle bunun zor olduğu kabul edilirken, yine de Türkiye'ye karşı sonuç alınabilecek bir alan olduğu öne sürüldü.

Analizde ayrıca Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran savaşı ve savaşın sona erme koşullarına ilişkin yaşandığı belirtilen görüş ayrılıklarının, Türkiye aleyhine kullanılabilecek bir fırsat olarak değerlendirildiği görüldü.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ YÜKSELİŞİNE KARŞI İTTİFAK ARAYIŞI

Yunan analizindeki ikinci madde, Atina'daki rahatsızlığı daha açık ortaya koydu. Buna göre, NATO içinde Türkiye'nin daha güçlü bir rol üstlenmesine karşı çıkabilecek ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği savunuldu.

Pentapostagma, Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan'ın farklı gerekçelerle Türkiye'ye karşı oluşturulabilecek bir çekirdek grupta yer alabileceğini yazdı.

Üçüncü maddede ise Yunanistan'ın, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki bazı üslerinden çekmeyi planladığı kuvvetlere ev sahipliği yapmayı teklif etmesi gerektiği belirtildi. Analizde, bu adımın Atina'nın NATO'nun güneydoğu kanadındaki rolünü artırabileceği öne sürüldü.

YUNAN BASININDAN VETO ÇAĞRISI

Analizin son maddesinde ise Atina'nın gerekirse NATO içinde veto kartını kullanması gerektiği savunuldu.

Pentapostagma'daki analizde, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde izlediği yönteme atıf yapılarak, Ankara'ya karşı benzer bir yol izlenmesi gerektiği ileri sürüldü.

Pentapostagma'nın analizinde yer alan ifadeler, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Yunanistan'da Türkiye'nin artan diplomatik ağırlığından duyulan rahatsızlığı ve Atina'daki panik havasını bir kez daha gözler önüne serdi.