Komşuda Türkiye için SAFE telaşı! Alman Bakanın sözleri panikletti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, dün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE STRATEJİK BİR ORTAK VE İYİ BİR DOST"

Wadephul buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, ülkesinin tüm dış politika konularında stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğunu, bu durumun da devam edeceğini belirtti.

Wadephul'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve mesajları Alman medyasında gündeme oturdu.

Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu yazan Alan basını , "Anlaşmazlık yerine dayanışma" başlıklı bir haber yayımladı. Alman medyası Tagesschau söz konusu haberinde, "Dışişleri Bakanı Wadephul'un Ankara'ya yaptığı ilk ziyarette Türkiye'nin kilit bir ortak olarak önemini vurguladı. Türkiye, uluslararası krizlerde Berlin için vazgeçilmezdir." dedi.

Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste önemli bir rol üstenmesini öven Alman basını, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış için ise "Barışa giden yol Türkiye'den geçiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE AB SÖZÜ

Bir diğer Alman basını Deutschlandfunk da "Berlin ve Ankara daha yakın iş birliği istiyor" başlıklı haberinde Alman Bakan'ın bu ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Deutschlandfunk haberinde koşulları sağlaması durumunda Türkiye'ye Avrupa Birliği yolunda destek sözü verileceği yazdı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Der Spiegel ise haberinde "Wadephul, Türkiye'yi 'iyi bir dost' olarak nitelendirdi.

ZİYARET YUNANİSTAN'DA ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRDI

Alman Bakanın söz konusu ziyareti ve mesajları sadece Alman basınında değil bu ziyaret Yunan medyasında da gündem oldu. Yunanistan merkezli gazete Kathimerini, Atina'nın şiddetle karşı çıktığı Avrupa'nın dev savunma projesi SAFE'e katılımına dikkat çekerek "Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye'nin SAFE'e katılımını olumlu karşıladı." dedi.

