Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının savunma sisteminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.GÜVENLİK VE ULUSAL BEKA
Dendias, "Bugün nitelik açısından iyileştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyacımız var. Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.GÖNÜLLÜ YEDEK ASKERLİK SİSTEMİ
Operasyonel ve gerçekçi bir eğitimi temel alan dinamik bir modele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Dendias, zorunlu askerlik görevini tamamlayanların ilgili birimlere başvurması esasına dayalı gönüllü yedek askerlik sistemi oluşturulacağını kaydetti.2030 HEDEFİ: 150 BİN AKTİF GÖNÜLLÜ YEDEK ASKER
Dendias, bu yeni oluşum için son 10 yılda askerlik yapmışlara çağrı yapılacağını ifade ederek, amacın, 2030 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere farklı bir eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç meydana getirmek olduğunu aktardı.