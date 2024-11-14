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  • Komşuda Türkiye paniği! İnsansız hava araçları ve 5. nesil uçaklar için harekete geçtiler
Dünya

Komşuda Türkiye paniği! İnsansız hava araçları ve 5. nesil uçaklar için harekete geçtiler

Türkiye'nin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği başarılı atılımları her fırsatta dile getirerek ülkesinin bu alanda adımlar atması gerektiğini ifade eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planı açıkladı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Komşuda Türkiye paniği! İnsansız hava araçları ve 5. nesil uçaklar için harekete geçtiler
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Dendias, parlamentoda Dış Politika ve Savunma Komisyonuna, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2024-2035 planını sundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu çerçevede, zorunlu askerlik, profesyonel askerlik ve silahlanmaya ilişkin çok sayıda değişim öngörülüyor.

YUNANİSTAN'DA İHA PANİĞİ

Öngörülen değişiklikler arasında, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi, 4.5 ve 5. nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması, Doğu Akdeniz'de operasyonal kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

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İSRAİL'İN KAPISINI ÇALDILAR

Öte yandan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde savunma kalkanı oluşturmak üzere İsrail ile görüştüğünü ileri sürdü.

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