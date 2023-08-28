Komşuda Türkiye telaşı! 'Zirve öncesi önemli bir durak' diye duyurdular

Önceki dönemlerde Türkiye ve Yunanistan'da arasındaki gergin ilişkiler yerini olumlu bir havaya bırakmaya devam ediyor.

5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'YE GELECEK

Yunanistan, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak tanımlanan depremde yardım etmişti. Buna karşılık Türkiye'de Yunanistan'da yaşanan orman yangınlarına yönelik yardım elini uzattı. Türkiye ve Yunanistan anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki olumlu bir ilerlemenin göstergesi oldu.

İki ülkede yaşanan felaketler sonrası gerçekleştiren girişimler gergin havayı geride bıraktı. Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de Türkiye'ye geleceğinin duyurulması, olumlu havanın devam ettiğini gözler önüne serdi.

Yunan basını Proto Thema, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in Türkiye'yi ziyaret planına dikkat çeken bir makalem kaleme aldı. Söz konusu haber okuyuculara, 'Gerapetritis'in Ankara misyonu ve Miçotakis ile Erdoğan'ın New York'ta yeni görüşmesi' başlığı ile aktarıldı. Ayrıca haberde 'İki bakanın diyaloğun bir sonraki kilometre taşlarını tanımlaması bekleniyor' ifadeleri kullanıldı.



"ÖNEMLİ BİR ARA DURAK NOKTASI OLACAK"

Ziyaretin Selanik'teki zirve öncesi önemli bir durak olduğunun altını çizen Yunan basını şu değerlendirmede bulundu;

'Görüşme, Sayın Miçotakis ile Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde Selanik'te büyük olasılıkla önümüzdeki Ekim ayında gerçekleşecek olan Yunan-Türk İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 2016 yılından sonraki ilk toplantısının önemli bir ara durak noktası olacaktır.'

Ethnos Ankara'daki görüşme için 'İki ülke dışişleri bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin konuları ele alacakları toplantının , Türk-Yunan diyaloğuna yeni bir ivme kazandırması bekleniyor' değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK-YUNAN TEMASLARINA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

'Gerapetritis - Fidan 5 Eylül'de Türkiye'de buluşuyor' başlığını atan Kathimerini , bakanların ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelere ilişkin konuları da görüşeceğini yazdı.

Ankara - Atina arasındaki ilişkilerin NATO zirvesi sonrası normalleşme sürecine girdiğini belirten To Vima şu yorumda bulundu;

'Sayın Gerapetritis, Sayın Fidan ile birlikte önümüzdeki iki ay içerisinde gerçekleştirilecek üst düzey Türk-Yunan temaslarına zemin hazırlayacak.'

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Skai ise 'Atina-Ankara yakınlaşma yolunda: Gerapetritis ile Fidan'ın buluşması' başlığını tercih etti. Haberde 'Edinilen bilgiye göre Sayın Gerapetritis ile Sayın Fidan arasındaki görüşmenin gündeminde sonbaharda Selanik'te yapılması planlanan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları da yer alıyor' denildi.

ERT haberinde 'Giorgos Gerapetritis'in 5 Eylül'de Ankara'ya yapacağı çalışma ziyaretinin, mevkidaşı Hakan Fidan ile çok çeşitli konularda görüşmelerde bulunmasının , Türk-Yunan diyaloğuna yeni bir ivme kazandırması bekleniyor' ifadelerini kullandı.