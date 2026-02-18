Sarakiotis, kaleme aldığı değerlendirmede, 2019 sonrası dönemde iki ülke ilişkilerinin güç dengesizliğinin yerleştiği bir sürece girdiğini öne sürdü. Hükümetin Ankara temasları sonrası dile getirdiği "karşılıklı fayda" ve "sakin sular" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Sarakiotis, ticaret hacminin 10 milyar avroya çıkarılması hedefinin Yunanistan açısından riskler barındırdığını ifade etti.

İkili ticaret verilerine dikkat çeken Sarakiotis, 2019'da Yunanistan'ın Türkiye'ye ihracatının 2,2 milyar avro, Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatının ise 2,25 milyar avro olduğunu, 2024 itibarıyla ise dengenin Yunanistan aleyhine bozulduğunu kaydetti. Türkiye'nin ihracatının 3,2 milyar avroya yükseldiğini belirten Sarakiotis, hükümetin bu tabloya ilişkin yeterli açıklama yapmadığını savundu.

HÜKÜMET SİYASİLERİ BİLGİLENDİRMİYOR

Göç başlığına da değinen Sarakiotis, AB-Türkiye Mutabakatı sonrası konunun Avrupa-Türkiye çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirterek üçlü bölgesel diyalog arayışlarını eleştirdi.

Yunan dış politikasının "tek kişilik bir anlayışa" dönüştüğünü ileri süren Sarakiotis, hükümeti parlamentoyu ve siyasi liderleri yeterince bilgilendirmemekle suçladı.

Sarakiotis, Miçotakis'in Türkiye dahil mevcut dış politika yaklaşımında iletişim dilinin, yenilgiye doğru giden bir süreci kamuoyuna "beraberlik" gibi göstermeye çalıştığını ileri sürdü.