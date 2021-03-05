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Dünya

Komşuda uçak kaçırma girişimi... Son anda engellendi

İran'da IRAN Air'e ait bir yolcu uçağını kaçırma girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

AA05 Mart 2021 Cuma 14:53 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 14:54
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, dün akşam saat 22.10'da Meşhed'e gitmek üzere Ahvaz Havaalanı'ndan kalkan 334 sefer sayılı Fokker 100 tipi yolcu uçağına yönelik kaçırma girişimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kaçırma girişiminin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Uçuş Güvenlik Birimleri tarafından engellendiği, uçağın İsfahan Havaalanı'na acil iniş yaptığı aktarıldı.

Hava korsanının gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, hiçbir yolcunun zarar görmediği ve farklı bir uçak ile Meşhed'e hareket ettikleri belirtildi.

İlk belirlemelere göre, hava korsanının uçağı Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkeye indirmek istediği bildirilirken, olayın detayları için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

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