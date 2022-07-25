İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8437
  • EURO
    18,2844
  • ALTIN
    987.18
  • BIST100
    2546.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda yangın! Türkiye sınırından görülmeye başlandı
Dünya

Komşuda yangın! Türkiye sınırından görülmeye başlandı

Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Dadia Milli Parkı'nda 5 gün önce çıkan orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesinde de görülmeye başlandı.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 5 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından görülmeye başlandı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinden görülebilen yangın ile ilgili Türk yetkililer de harekete geçti. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bölgede inceleme yaptı.

DADİA KÖYÜ BOŞALTILDI

Bu arada yangın nedeniyle Dadia köyü de boşaltıldı. Yunanistan'ın havadan da müdahale ettiği yangın, Dadia Milli Parkı'ndaki yırtıcı kuşlar için de büyük tehlike oluşturuyor. Evros bölgesindeki park, 4 akbaba türünden 3'üne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Balkan yarımadasında tek üreyen kara akbaba türü de bu parkta bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.