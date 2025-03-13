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Dünya

Komşuda yeni Cumhurbaşkanı göreve başladı

Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas yemin ederek göreve başladı.

AA13 Mart 2025 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Komşuda yeni Cumhurbaşkanı göreve başladı
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Yunanistan Parlamentosu'nda 12 Şubat'ta yapılan oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Tasulas, bugün mecliste düzenlenen törende göreve başlamak üzere yemin etti.

Tasulas, yemin töreninin ardından görevi, Cumhurbaşkanlığında yapılan törenle selefi Katerina Sakelaropulu'dan devraldı.

Geçen ay 300 sandalyelik parlamentoda yapılan oylamada, Tasulas, 160 milletvekilinin desteğiyle ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce 3 kez parlamento başkanı seçilen 1959 doğumlu Tasulas, bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen parlamento başkanı olmuştu.

Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Hukuk eğitimi alan Tasulas ilk kez 1990'lı yıllarda siyasete girmiş ve 2000 yılında milletvekili seçilmişti.

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