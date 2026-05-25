  • Komşuda yeni sistem kaosu: Sınır kapısında parmak izi kuyruğu
Komşuda yeni sistem kaosu: Sınır kapısında parmak izi kuyruğu

Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Sınır Kapısı'nda, AB vatandaşı olmayan yolculara parmak izi ve yüz taraması zorunluluğu getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) uygulamaya girmesiyle birlikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları ve yoğun bekleme süreleri oluştu.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya ile arasındaki Evzoni Sınır Kapısı, Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi'nin uygulamaya geçmesi nedeniyle araç yoğunluğuna sahne oldu.

Sınır kapısındaki uzun bekleme süreleri dolayısıyla çoğunlukla AB üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova gibi ülkelerin vatandaşlarının geçiş yaptığı sınır kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

10 Nisan'da yürürlüğe giren EES nedeniyle, AB vatandaşı olmayan her yolcunun (vize muafiyeti olsa bile) sınır kapılarında ilk girişinde parmak izi vermesi ve yüz taraması yaptırması gerekiyor.

  • Avrupa Giriş Çıkış Sistemi
  • Avrupa sınır kapısı
  • Uzun araç kuyrukları

