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Dünya

Komşuda yüksek sıcak alarmı! Çalışma saatlerine sınırlama getirildi

Aşırı sıcakların etkili olduğu Yunanistan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerine sınırlama getirdi. Bu kapsamda 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı

AA22 Temmuz 2025 Salı 16:51 - Güncelleme:
Komşuda yüksek sıcak alarmı! Çalışma saatlerine sınırlama getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Meteoroloji Dairesinin başta Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız, Rodos bölgeleri olmak üzere, ülkede bu hafta çöl sıcaklarının yaşanacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışanlar için çalışma saatlerine getirilen kısıtlama kararı aktarıldı.

UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI TANINDI

Bu kapsamda, bugün yerel saatle 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı. Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

Sıcaktan etkilenebilecek, sağlık sorunu olan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.

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