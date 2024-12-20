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  • Komşudaki krizin perde arkası! Aliyev ifşa etti: Kulakları yine dışarı çıkmış
Dünya

Komşudaki krizin perde arkası! Aliyev ifşa etti: Kulakları yine dışarı çıkmış

Gürcistan hükümetinin AB ile katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı düzenlenen protestolar 22 gündür devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u işaret etti. Aliyev, 'Kulakları yine dışarı çıkmış. Bu adam kendi ülkesinde sakin duramıyor.' dedi.

20 Aralık 2024 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Komşudaki krizin perde arkası! Aliyev ifşa etti: Kulakları yine dışarı çıkmış
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıl boyunca gündeme getirmeyeceklerine yönelik kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler sürüyor.

Hükümete tepki gösteren protestocular, gece saatlerinde yeniden başkent Tiflis'te sokağa çıktı.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep eden göstericiler, gece yarısına kadar burada kaldı.

Göstericiler, Gürcistan ile AB, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdı.

ALİYEV'DEN GÜNDEM OLACAK AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gürcistan'ın Azerbaycan için önemli bir ortak ve yakın bir dost olduğunu ifade eden Aliyev, "Gürcistan'daki istikrarsızlık veya istikrarsızlık tehdidi, Gürcistan için ne kadar zararlıysa Azerbaycan için de o kadar zararlıdır. Bu nedenle, biz Gürcistan'daki durumun siyasi yönelimle uyumlu olmasını, istikrarlı olmasını ve Gürcistan'ın başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamak için çabalıyoruz ve her şeyi yapıyoruz." dedi.

Gürcistan'daki gösterilerin dış etkilerle gerçekleştiğini ifade eden Aliyev, ülkede Batı'dan fon alan binlerce sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiğini söyledi.

"MACRON'UN KULAKLARI YİNE DIŞARIYA ÇIKMIŞ"

Tiflis'teki protestoların arkasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olduğunu ve rahat durmadığını söyleyen Aliyev, "Ve yine, gördüğünüz gibi, Macron'un kulakları yine dışarı çıkmış. Bu adam kendi ülkesinde sakin duramıyor. Gürcistan'a da girmeli. Notre-Dame de Paris Katedrali'ndeki törende ne gördük? Papa Francis töreni görmezden geldi, Macron'u bu Olimpiyat rezaleti için affetmedi, tabii ki." ifadelerini kullandı.

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