Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıl boyunca gündeme getirmeyeceklerine yönelik kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler sürüyor.

Hükümete tepki gösteren protestocular, gece saatlerinde yeniden başkent Tiflis'te sokağa çıktı.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep eden göstericiler, gece yarısına kadar burada kaldı.

Göstericiler, Gürcistan ile AB, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gürcistan'ın Azerbaycan için önemli bir ortak ve yakın bir dost olduğunu ifade eden Aliyev, "Gürcistan'daki istikrarsızlık veya istikrarsızlık tehdidi, Gürcistan için ne kadar zararlıysa Azerbaycan için de o kadar zararlıdır. Bu nedenle, biz Gürcistan'daki durumun siyasi yönelimle uyumlu olmasını, istikrarlı olmasını ve Gürcistan'ın başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamak için çabalıyoruz ve her şeyi yapıyoruz." dedi.

Gürcistan'daki gösterilerin dış etkilerle gerçekleştiğini ifade eden Aliyev, ülkede Batı'dan fon alan binlerce sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiğini söyledi.

"MACRON'UN KULAKLARI YİNE DIŞARIYA ÇIKMIŞ"

Tiflis'teki protestoların arkasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olduğunu ve rahat durmadığını söyleyen Aliyev, "Ve yine, gördüğünüz gibi, Macron'un kulakları yine dışarı çıkmış. Bu adam kendi ülkesinde sakin duramıyor. Gürcistan'a da girmeli. Notre-Dame de Paris Katedrali'ndeki törende ne gördük? Papa Francis töreni görmezden geldi, Macron'u bu Olimpiyat rezaleti için affetmedi, tabii ki." ifadelerini kullandı.