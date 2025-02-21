Komşudaki Türklerden 'Türkçe eğitim verecek anaokulu' talebi

Batı Trakya'daki Türk azınlık kurumları, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından yapılan açıklamada, ana dilin bireyin kimliği, kültürü ve toplum içindeki varlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Türk azınlık için çift dilli (Türkçe-Yunanca) anaokullarının açılması yönündeki taleplerin bir kez daha gündeme getirildiği açıklamada, azınlık ilkokullarının, çocuk sayısının az olması bahanesiyle kapatılmasına karşı oldukları ifade edildi.

Açıklamada, azınlık çocuklarının ana dillerinde yazılmış kitaplara erişimini kolaylaştıracak kütüphanelerin oluşturulmasının önemi de vurgulandı.

Özellikle engelli çocukların da çift dilli eğitim almasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan azınlık öğretmenlerinin, ilkokullarda görev alabilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

- "İKİ DİLLİ ANAOKULU TALEBİ HALA KARŞILANMADI" VURGUSU

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) da yaptığı açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun ana dil konusunda yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Açıklamada, yıllardır süregelen Türkçe ve Yunanca iki dilli anaokulu talebinin hala karşılanmadığı kaydedildi.