Suriye, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı'ndan gerçekleştirdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı'ndan gerçekleştirdi.

Suriye Enerji Bakanlığı'nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı olan Riyad el-Joubasi, 600 bin varil ham petrolün yapılan anlaşma kapsamında B Serve Energy adlı şirkete satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye'deki birkaç sahadan çıkarıldığını söyledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.

Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti.