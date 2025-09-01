İSTANBUL 30°C / 20°C
Komşudan 14 yıl aradan sonra ilk hamle... Petrol sevkiyatı başladı

Komşu ülkede 14 yıl sonra petrol sevkiyatı yeniden başladı. 600 bin varil ham petrol, ilk resmi ihracat kapsamında limandan çıktı.

IHA1 Eylül 2025 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Suriye, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı'ndan gerçekleştirdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı'ndan gerçekleştirdi.

İÇ SAVAŞ ÖNCESİ 380 BİN VARİL İHRACATI

Suriye Enerji Bakanlığı'nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı olan Riyad el-Joubasi, 600 bin varil ham petrolün yapılan anlaşma kapsamında B Serve Energy adlı şirkete satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye'deki birkaç sahadan çıkarıldığını söyledi ancak hangileri olduğunu belirtmedi.

Suriye, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç etmişti.

