İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0968
  • EURO
    51,0668
  • ALTIN
    7328.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşudan ABD ve İsrail'e net tavır: İran'a saldırı üssü olmayacağız
Dünya

Komşudan ABD ve İsrail'e net tavır: İran'a saldırı üssü olmayacağız

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak topraklarının hiçbir grup tarafından İran'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
Komşudan ABD ve İsrail'e net tavır: İran'a saldırı üssü olmayacağız
ABONE OL

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak hükümeti ve halkı adına İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ileten Sudani, Hamaney'in ailesine ve İran halkına başsağlığı dileyerek, saldırıda yaralananların en kısa sürede iyileşmesini temenni etti.

Sudani, Irak'ın İran'ı hedef alan "haksız savaşı" reddettiğini ve kınadığını belirterek, bölgenin güvenliği ile halkların barış içinde yaşamasına önem verdiklerini vurguladı.

Savaşın sona ermesi, diyalog ve barışçıl çözümlere dönülmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını kaydeden Sudani, "hükümetinin İran'ın güvenliği ve egemenliğine saygı gösterdiğini, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

Sudani, buna karşılık Irak topraklarını hedef alan saldırıların da ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ve savaşın sona erdirilmesi ile diyalog çabalarını zayıflattığını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.