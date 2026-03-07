Komşudan ABD'deki sahiplerine İran yakarışı: Türkiye müdahale eder

İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'a İran'a başlattığı saldırılar 8. dününe girdi. Amerikan medyası 3 Mart'ta ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'nun ısrarlarıyla İran meselesi için Iraklı Kürt liderlerle görüştüğünü yazdı. KYB, Trump ile KYB lideri Bafel Talabani arasındaki görüşmeyi doğruladı. Yine ABD medyası Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Trump'ın, İran'da "rejimi devirmek" için silahlı milisleri desteklemeye açık olduğunu öne sürdü.

KÜRTLERE "HAVA DESTEĞİ" İDDİASI

Washington Post da 5 Mart'ta ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki Kürt liderlere "İran'daki isyancı çabalara" yardım etmesi çağrısı yaptığı ve Kürtlere "hava desteği" teklif ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik 'Kürt gruplarını silahlandırma' planı dünya gündemindeki yerini korurken dikkat çeken açıklama yine ABD'li basın kuruluşu FOX News ekranlarından geldi. Trump ile görüşen Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani canlı yayına konuk oldu.

İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞTÜ

Konuşmasında Trump ile yaptığı görüşmeyi doğrulayarak görüşmenin iyimser geçtiğini belirten Bafel Talabani, İran Dışişleri Bakanı Erkaçi ile yaptığı görüşmenin düşündürücü olduğunu söyledi. Trump'ın da direttiği İran'daki rejim değişikliği konusuna değinen Talabani, "Şu an gördüğüm kadarıyla rejim değişikliği söz konusu değil. Hiçbir yerde ayaklanma görmedik. Böyle bir şey de görmedik. Ama daha yolun başındayız." dedi.

"TÜRKİYE MÜDAHALE EDER"

Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Talabani, Amerikan medyasında konuşmasında, Ankara için ayrı parantez açtı. Bölgedeki durumu karmaşık olarak yorumlayan Talabani açıklamasında, "Türkiye'nin bunun gerçekleşmesinden meşru endişeleri olacak. Kürt birliklerine karşı Türkiye müdahale eder." ifadelerini kullandı. Talabani ayrıca aynı zamanda Suriyelilerle de bir sorun olduğunu belirterek, Kürtlerin belki de öncü güç olmasının doğru yol olmadığını söyledi.

