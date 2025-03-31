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Dünya

Komşudan ''Bağımsızlığa sürekli sahip çıkmak gerekiyor'' çıkışı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin, savaşlar, devrimler ve ekonomik krizlere rağmen bağımsızlığını koruyarak güçlendiğini belirterek, 'Bağımsızlığa sürekli sahip çıkmak gerekiyor.' dedi.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
Komşudan ''Bağımsızlığa sürekli sahip çıkmak gerekiyor'' çıkışı
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Kobakhidze, başkent Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığının yeniden sağlanması için referandum düzenlendiğini hatırlattı.

Ülkesinin 1991'den itibaren farklı savaşlar, iki ayrı devrim ve ekonomik krizlerden geçmesine rağmen bağımsızlığını koruyarak güçlendiğini vurgulayan Kobakhidze, "Bağımsızlığa sürekli sahip çıkmak gerekiyor ve bugün Gürcistan'ın her zamankinden daha bağımsız ve egemen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Gürcistan ekonomisinin geçen yıl yüzde 9,4 büyüdüğünü belirten Kobakhidze, ekonomik büyümenin sürdürülmesinin kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

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