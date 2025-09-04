Komşudan dikkat çeken Türkiye itirafı: Güç dengesinin gerisinde kaldık

Yunan basını, ABD'nin Alaska'da İHA ve elektronik harp ekipmanları üzerinde yaptığı son testlerin, Washington'un cephaneliğinde hâlâ büyük eksiklikler bulunduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

YUNANİSTAN'DAN "YETERSİZ KALDIK" İTİRAFI

ABD Savunma Bakanlığı'nın, uydu sinyallerini, GPS ve iletişimi engelleyebilen yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilen haberde, Pentagon'un bu nedenle küçük teknoloji şirketlerinden çözüm aradığı belirtildi. Ancak uygun test alanlarının eksikliği ve GPS kullanımına ilişkin düzenlemelerin, gelişimin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.

Haberde, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'den modern silah ve sistemler satın aldığı hatırlatıldı.

Ancak elektronik harp alanında Türkiye'nin gerisinde kaldığı, Ege'deki güç dengesini etkileyen asıl unsurun elektronik harp kabiliyetleri olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin kuantum navigasyon merkezlerine ve güçlü elektronik karıştırma sistemlerine yatırım yaptığına dikkat çekilen haberde, Yunanistan'ın yalnızca modern uçaksavar ve fırkateynlere değil, aynı zamanda kapsamlı bir elektronik harp doktrinine de ihtiyaç duyduğu ifade edildi.