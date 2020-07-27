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Dünya

Komşudan gerginliği artıracak hamle! Hürmüz boğazına yerleştirdiler

İran'dan ABD ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliği arttırabilecek bir adım geldi. Tahran yönetimi Hürmüz boğazına 200 metrelik sahte bir uçak gemisi yerleştirdi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:03
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Uydu fotoğraflarında tespit edilen sahte uçak gemisinin ABD'nin bölgede devriye gezen Nimitz sınıfı uçak gemilerine benzetilmeye çalışıldığı görülüyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, sahte uçak gemisinin bir benzeri İran'ın 2015 yılında gerçekleştirdiği tatbikatta batırılmış, Tahran yönetimi nükleer müzakereler sırasında attığı adımla batıya gözdağı vermeye çalışmıştı.

Uzmanlar, Tahran yönetiminin benzer bir tatbikat yaparak sahte uçak gemisini batırabileceğini düşünüyor.

ABD'nin bölgedeki uçak gemisi Dwight Eisenhower geçen hafta Hürmüz boğazından geçmiş, görevi Nimitz uçak gemisine devretmişti.

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