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Dünya

Komşudan 'İsrail bayrağı' tepkisi! Ziyareti iptal etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Shallenberg'le yapacağı görüşmeyi, bu ülkenin, devlet binalarına İsrail bayrağı çekmesi nedeniyle iptal etti.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53
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Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünkü görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

Ülke basınında, Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerde, Zarif'in Avusturya devlet binalarında İsrail bayraklarının yer alması nedeniyle ziyareti iptal ettiği kaydedildi.

İspanya'da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının, Viyana olması bekleniyordu.

- VİYANA'DA FİLİSTİN'LE DAYANIŞMA GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Viyana'da İsrail'in Filistin'e yönelik baskılarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan 4 gösteri, polis tarafından toplumun huzur ve güvenliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Bu arada İsrail'in Viyana Büyükelçiliği ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Avusturya devlet binalarına İsrail bayraklarının asılmasına, başta Türkiye olmak üzere İran da tepki göstermişti.

Avusturya, dün İsrail'le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağını çekmişti.

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