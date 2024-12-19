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Dünya

Komşudan kaçan 2 bin Esed askeri için karar! Bugün itibariyle başlıyor

Komşu ülke Irak, kaçan ve sayıları 2 bin olarak bilinen devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye'ye iadesine ilişkin kararını verdi. Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, kaçak askerilerin bugün Suriye'ye iadesine başlanacağını duyurdu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Komşudan kaçan 2 bin Esed askeri için karar! Bugün itibariyle başlıyor
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Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak'a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye'ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, konuya dair açıklama yaptı.

Miri, Irak'a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye'ye iadesine bugün başlanacağını belirtti.

İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.

Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

  • Esed Rejimi askerleri
  • Irak
  • Suriye iadesi

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