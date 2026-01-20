Komşudan kararlılık mesajı: Hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ülke sınırlarının güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu ve hiçbir tehdidin Irak'ın güvenliği ve istikrarını etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Irak resmi ajansı INA, Bakan Abbasi'nin açıklamalarına yer verdi.

Abbasi, Irak sınırlarının güvenlik güçlerinin kontrolü altında ve Irak ordusunun, her türlü güvenlik tehdidiyle başa çıkmak için yüksek kapasitelere ve sağlam planlara sahip olduğunu söyledi.

Bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Abbasi, "DEAŞ unsurlarının hareketleri dahil olmak üzere hiçbir tehdidin Irak'ın güvenliği ve istikrarını etkilemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananları yakından takip ettiklerini aktararak özellikle Suriye ile olan sınırda, tahkimat çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Sınır hattı boyunca 620 kilometre uzunluğunda hendekler kazdık ve sınır noktalarında gece gündüz termal kameralarımız bulunuyor." diyen Şammari, "Irak sınırlarına yapılacak herhangi bir yaklaşım, ateş açılarak karşılanacaktır." dedi.

Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah da yanındaki askeri heyetle Irak-Suriye sınırında incelemelerde bulundu.