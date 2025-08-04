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Dünya

Komşudan katil İsrail'e tokat gibi cevap: Çocukları öldürenlerden demokrasi dersi almayız

Atina Belediye Başkanı Haris Dukas, İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın başkente yönelik 'antisemitik' eleştirilerini 'Sivilleri öldürenlerden, yemek sırasında çocukları öldürenlerden, her gün bomba, açlık ve susuzlukla Gazze'de onlarca insanı öldürenlerden demokrasi dersi almayız.' şeklinde cevapladı.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Komşudan katil İsrail'e tokat gibi cevap: Çocukları öldürenlerden demokrasi dersi almayız
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İsrail'in Atina Büyükelçisi Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarını "antisemitik" olarak nitelendirmesi ve İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamalara, Atina Belediye Başkanı Dukas, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Dukas, açıklamasında, "Sivilleri öldürenlerden demokrasi dersi almayız. Demokratik bir ülkenin başkenti olan Atina, ziyaretçilerine tam saygı gösterir ve vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü hakkını da destekler. Şehrin belediye idaresi olarak şiddet ve ırkçılığa karşı aktif muhalefetimizi ortaya koyduk. Sivilleri öldürenlerden, yemek sırasında çocukları öldürenlerden, her gün bomba, açlık ve susuzlukla Gazze'de onlarca insanı öldürenlerden demokrasi dersi almayız." ifadesini kullandı.

Yunanistan'da yabancılara belli şartlar altında gayrimenkul almaları halinde oturma izni verilmesini sağlayan "Golden Visa" isimli özel vizeye sahip İsrailli sayısında son bir yılda yüzde 90 artış olduğuna dikkati çeken Dukas, açıklamasında, "Gazze'de benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanırken, Büyükelçinin sadece bir grafitiye odaklanması dehşet vericidir." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Atina Büyükelçisi Katz

Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganları "antisemitik" olmakla suçlamış ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını ileri sürmüştü.

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