Komşudan petrol çıkışı! ''Ülkeyi terk ediyorlar''

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:20

Mecliste milletvekillerin sorularını yanıtlayan Abduccebar, Irak'taki yabancı petrol şirketlerinin durumuna değindi.

"Royal Dutch Shell Şirketi çekildi. BP de çekilmek istiyor." diyen Abduccebar, şunları kaydetti:

"Lukoil hisselerini resmi olarak Çin şirketlerine satmak istiyor. ExxonMobil de çekildi. Basra'nın Zubeyr bölgesinden bir başka İngiliz petrol şirketi daha çekilmişti. Irak'taki yatırım ortamı, büyük yatırımcıları korumaya uygun değil. Tüm büyük yatırımcılar kendilerine başka pazarlar ya da başka ortaklar arıyor. Mevcut konjonktürde bu şirketler Irak'ta kalamıyor."

