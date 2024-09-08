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Dünya

Komşudan silahlanma ve Mavi Vatan itirafı! Türk İHA'ları kabusları oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artırmak için yaptıkları yatırımların önemli bir kısmına Türkiye ile sorunlar nedeniyle ihtiyaç duyduklarını ifade ederken, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-dron sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini belirtti.

AA8 Eylül 2024 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Komşudan silahlanma ve Mavi Vatan itirafı! Türk İHA'ları kabusları oldu
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Bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, Türkiye ile ilgili soruyu, "Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu ancak durumu realist bir yaklaşım ile değerlendirdiğini ve olumlu gelişmelere odaklandığını" söyleyerek yanıtladı.

MAVİ VATAN VURGUSU

Miçotakis, Türkiye'nin "Mavi Vatan"a ilişkin görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu belirterek bu durumun, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki temel zorluk olduğunu savundu.

"YATIRIMLARA İHTİYAÇ DUYMAZDIK"

Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşta bazen çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini aktaran Miçotakis, "Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz." dedi.

ANTİ-DRON SİSTEMİ HAMLESİ

Miçotakis, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-dron sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini dile getirerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevcut firkateynleri, üretilmesi halinde daha ekonomik olacak yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatmak istediklerini kaydetti.

Miçotakis, bu konuda iş dünyasının da desteğini beklediklerini ifade etti.

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