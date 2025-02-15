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Dünya

Komşudan sürpriz karar! Bir şehirde Türkçe resmi dil oldu

Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı ve ikinci etnik grup olduğu Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
Komşudan sürpriz karar! Bir şehirde Türkçe resmi dil oldu
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Irak'ta Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin vilayette ikinci büyük etnik grup olduğunu belirterek, il sınırları içinde Arapça ve Kürtçe'nin yanında Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesini onayladı.

Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Irak Meclisi eski Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Irak'ta üçüncü etnik köken konumunda bulunan Türkmenlerin doğal bir hakkı olduğunu savundu. Türkçe'nin şehirde resmi dil olarak kabul edilmesinin doğal ve anayasal hak olduğunu ve bu hakların çiğnendiğini dile getiren Terzi, "Gerçekten de bu anayasa çerçevesinde, anayasada tespit edilen üçüncü temel unsuru oluşturan Türkmenlerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde Türkmenler haklarını almalıdır" İfadelerini kullandı.

Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesi adımının Selahaddin İl Meclisi Türkmen üyesi Atıf Tuzlu tarafından atıldığını belirten Terzi "Bu süreçte ilk adımı atan Selahaddin İl Meclisi üyesi Atıf Tuzlu Türkmencenin resmi bir dil olması için yapmış olduğu öneri kabul görüldü. Hamdolsun bu adım gerçekleşti ve artık resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda Türkçe de kullanılacak" dedi.

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