Komşudan TOGG'a övgü dolu sözler: Avrupa'yı fethetmeye hazır

Star.com.tr 16 Ocak 2022 Pazar 15:17 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 15:17

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yankıları Las Vegas'taki tanıtımının ardından tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Consumer Electronic Show Fuarı'nda tanıtılan TOGG'un sedan modeline büyük ilgi gösterilirken Yunanistan medyasında da övgüler geldi.

"TOGG İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Yunan basını daha önceden Türkiye'de yabancı arabaların üretildiğini ancak TOGG ile birlikte artık Türkiye'nin kendi arabasını üreteceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalini gerçekleştireceğine dikkat çekildi. Öte yandan TOGG'un uluslararası bir otomobil fuarında sergilenme kararının Türkiye'nin kendisine güveninin göstergesi olduğunun altı çizildi.

TOGG 2023'TE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Yunana basını ayrıca TOGG'un ilk üretim modellerinin 2023'ün başlarında iç pazarda ve daha sonra Avrupa'da piyasaya sürüleceğini de kaydetti.

Yunan medyası son olarak TOGG'a yönelik haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İlk Türk otomobillerinin üretimi, bu yıl içinde yılda 175.000 araç kapasiteli Gemlik fabrikasında başlayacak. 2030 yılına kadar bir milyona çıkması öngörülüyor. İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır."