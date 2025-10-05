İSTANBUL 23°C / 15°C
Dünya

Komşudan Türkiye açıklaması: Hedef tam normalleşme

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermeni basınına verdiği röportajda, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde tarafların tam normalleşme hedefine dikkat çekerek iki ülke arasındaki sınırın açılmasının önemini vurguladı. Sözcü Badalyan, Ankara ile Erivan arasında üst düzeyde siyasi diyalog olduğunu belirterek, iki ülkenin hayata geçirdiği projelere değindi.

AA5 Ekim 2025 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Türkiye ile Ermenistan arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini ve sınırın açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Armenpress'in haberine göre, Sözcü Badalyan, PassBlue isimli haber sitesine röportaj verdi.

Badalyan, ülkesi ile Azerbaycan'ın temel ilkeler üzerinde anlaştığını hatırlatarak barışın tesis edildiği yönünde çok güçlü ve net taahhütler olduğunu vurguladı.

TRIPP'in (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) uygulanmasının önemine işaret eden Badalyan, birçok ülkenin alternatif bağlantı ve güzergahlar aradığına işaret etti.

Badalyan, Ankara-Erivan ilişkilerine değinerek ülkesi ile Türkiye arasında "üst düzeyde siyasi diyalog" olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin projeler hayata geçirdiğini söyleyen Badalyan, sınırdaki köprü yenilenmesini buna örnek gösterdi.

Badalyan, iki ülke arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini vurgulayarak, sınırın açılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

