Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisi ve heyeti adına gösterdiği konukseverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Miçotakis, "Ülkenizi her ziyaret ettiğimizde böyle sıcak bir konukseverlikle karşılaşıyoruz." dedi.

Miçotakis, Ankara'da 6. YDİK toplantısı için bulunduklarını, bunun gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu toplantılar, iyi komşuluk ilişkilerinin, diyaloğun ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu hepimize göstermekte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkilerin ayrıntılı bir muhasebesini yapma fırsatı bulduklarını kaydeden Miçotakis, 2023'te stratejik bir tercihte bulunduklarını, iki ülke arasındaki temasları siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler olmak üzere üç ana unsur üzerinde geliştireceklerini belirlediklerini hatırlattı.

"SON DERECE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Miçotakis, bugünkü görüşmelerde pozitif gündemin de ele alındığını belirterek, "Bu işbirliği çerçevesinde biz son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle aramızdaki konuları görüşme fırsatı bulduk." ifadelerine yer verdi.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde, sürdürülebilir ve geleceğe dönük bir ilişki tesis etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan olarak aramızdaki sorunları soğukkanlılıkla ele almak zorundayız. Bu konuları kendi aramızda samimi bir şekilde görüşmeliyiz. Hatta bazı başlıklarda hemfikir olmayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis, Yunanistan olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını belirterek, "İyi niyetle ve karşılıklı saygı çerçevesinde aramızdaki işbirliğini sürdüreceğiz. Ve inanıyorum ki bizim bu çabamız hali hazırda meyvelerini de vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Birkaç hafta önce Atina'da pozitif gündem toplantısının yapıldığını ve buradan önemli sonuçlar elde edildiğini dile getiren Miçotakis, bugün de güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin çeşitli bakanlarının katılımıyla birçok başlıkta uzlaşı sağlandığını ve farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Miçotakis, "Görünen o ki kısa süreli hızlı vize uygulamasının son derece önemli ve verimli sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yüz binlerce Türk vatandaşı dostumuz Yunan adalarını ziyaret etti. Bu vesileyle halklarımızın da birbirlerine daha yakınlaşmasını temin etme şansı bulduk. Biz tabii ki bunu Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik ve bu uygulamanın bu senede devam etmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye ile düzensiz göç konusunda "son derece önemli ve verimli bir işbirliğinin" söz konusu olduğunu dile getiren Miçotakis, "2026 yılında yasa dışı göçle ilgili olarak yüzde 60 bir azalma söz konusu ve bunu biz hem deniz sınırlarının hem de kara sınırlarının sonuç verici bir şekilde korunmasına borçluyuz. Bu iş birliği devam ettirilmeli, daha da güçlendirilmeli. Geçtiğimiz günlerde Sakız Adası açıklarındaki trajik olay bu iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Bizim bu alandaki iş birliğimiz sürekli olmak durumunda." ifadelerini kullandı.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Miçotakis, ikili ticaret konusunda da sürekli çaba sarf etmek durumunda olduklarını anlatarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Yunanistan'ın, Kipi ve Kastanies sınır noktalarında altyapısını güçlendirmekte olduğunu kaydeden Miçotakis, bunun ikili ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Miçotakis, iki ülke şirketlerinin karşılıklı yatırım yaptıklarını belirterek, bunun önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin iklim kriziyle ilgili işbirliğinin bütün bir bölge için örnek teşkil edeceğine inandığını söyleyen Miçotakis, "Bunlar tabii ki ileriye dönük atılmış adımlar, kat etmiş olduğumuz ileriye dönük mesafeler ve biz bunları sistematik bir çabanın sonucu olarak bugün görmekteyiz. Bu bizim karşılıklı olarak ortaya koymuş olduğumuz bir iradenin sonucu şüphesiz." diye konuştu.

Miçotakis, birlikte bölgenin istikrarı için çaba sarf edildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bizim anlaşamadığımız, mutabık kalamadığımız bazı konular da var. Ege'deki kıta sağlığı konusu, münhasır ekonomik bölge konusu gibi bazı konular var. Bu konularla ilgili olarak belki de bir uluslararası yargı organına başvurmak gerekebilir. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde buna da çözüm bulunabilir. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan), ümit ediyorum ve sizin de bu konudaki iyimserliğinizi paylaşıyorum. Şartlar bu konularda ilerleme kaydetmek için uygun. Artık bizim ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum."

Görüşmelerde Kıbrıs konusunun da ele alındığını ifade eden Miçotakis, "Yunanistan'ın tezleri malumunuz ve gayet net. Burada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması için bir fırsat penceresinin aralanmasına imkan sağlamakta ve buradaki çözüm araçları kati surette BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı konusuna dikkati çeken Miçotakis, şunları kaydetti:

"Azınlıklar konusunda Lozan Antlaşması'nı baz alıyoruz. Bu Antlaşmaya göre Trakya'da bir dini azınlıktan bahsediliyor, bir Müslüman azınlıktan bahsediliyor. Ancak şunu bir kere daha söylemek istiyorum; Trakya'daki Yunan Müslümanlar büyük bir uyum içerisinde bölgedeki Hristiyanlarla birlikte yaşıyorlar. Yasalar ve hukuk önünde eşitler. Yine Türkiye'de, İstanbul'da Yunan azınlığı her ne kadar sayısı azalmış olsa bile ülkenin kültürel ve sosyal hayatı açısından bir renk olmaya devam ediyor. Gerçekten iki ülkedeki azınlıklar iki ülke arasında bir köprü rolü ve karşılıklı anlayış rolü üstlenebilirler."

Miçotakis, bölgesel ve uluslararası bazı gelişmelerin de gündeme geldiğini aktararak, bu gelişmelere bakıldığında diplomasi ve uluslararası hukuka saygının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona yaklaştığını görmek istediklerini dile getiren Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda mutabık olduklarını söyledi.

"GAZZE'NİN İSRAİL TARAFINDAN İLHAKIYLA İLGİLİ OLASI ADIMLARI DESTEKLEMİYORUZ"

Miçotakis, Gazze'de ikinci barış görüşmelerinin başlaması konusunda da mutabık olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan, istikrarlı bir şekilde iki devletli çözümden yana ve bu çözümün yegane gerçekçi çözüm olduğunu savunuyor. Ve yine oluşturulacak yeni yönetimde de Filistin tarafının kati suretle yer almasını destekliyor. Ancak bunun yanında Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve bölgenin terörden arınmasının da son derece elzem olduğu görüşündeyiz. Ancak Gazze'nin İsrail tarafından ilhakıyla ilgili herhangi bir olası adımı kesinlikle desteklemiyoruz. Burada Yahudi yerleşimlerinin genişletiliyor olması bölgede bir Filistin devletinin oluşmasını daha da zorlaştıran bir unsur."

Yunanistan'ın bütün komşularla samimi ilişkilerden yana olduğunu kaydeden Miçotakis, başarılı olabilecekleri yerlerde ve bölgesel istikrar konusunda işbirliği yapabilmeyi istediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN, BÖLGENİN ÖNEMLİ ÜLKELERİ OLARAK İŞBİRLİĞİ YAPABİLİR"

Miçotakis, iki ülkenin bölgedeki etkisine ilişkin, "Türkiye ve Yunanistan, bölgenin iki önemli ülkesi olarak bölgede siyasi istikrarın tesisi anlamında hem uluslararası hukuka saygı hem dini azınlıkların haklarına saygı çerçevesinde işbirliği yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda da iki ülkenin işbirliği yapabileceğini kaydeden Miçotakis, "Zira Suriye'nin yeniden inşa edilmesi, yeniden eski günlerine dönmesi hem Türkiye'de hem Yunanistan'daki göçmenlerin geri dönmesini sağlayacaktır." dedi.

Miçotakis, kaderin Türkiye ve Yunanistan'ı "aynı mahallenin sakinleri" olarak belirlediğine işaret ederek, "Biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz kuşkusuz ancak bir ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzur ve refahı için çalışabiliriz. Biz Eleftheros Venizelos ve Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak durumundayız." diye konuştu.

Misafirperverlik ve yapıcı görüşmeler için teşekkür eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve bakanlarını bir sonraki YDİK toplantısı için Yunanistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.