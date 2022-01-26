Komşudan Türkiye'ye karşı hezimet itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı

26 Ocak 2022 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:45

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

İsrail medyası, "ABD Türkiye'yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek" diyerek itirafta bulunurken, bu gelişme Yunanistan açısından da bir mağlubiyet olarak görülüyor. Yunan medyasında çıkan haberlerde, "Tüm dostlarımız bizi sattı" yorumunda bulunularak Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

Yunan basınında Doğu Akdeniz'de ard arda yaşanan olumsuz gelişmelerle Yunanistan'ın şok üstüne şok yaşadığı, Miçotakis hükümetinin planlarının Türkiye'nin karşı hamleleriyle birer birer çökmeye başladığı ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın eleştiri oklarının hedefinde olduğu belirtilerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ışıkları günün 24 saati gece gündüz sönmüyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a hesap sormaya hazırlanıyor. Dendias ise son hamleler olarak Türkiye'yi bu defasında Fransa öncülüğünde ve yardımıyla Avrupa Birliği üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor" denildi.

"ERDOĞAN'IN AKILLICA HAMLELERİ..."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıllıca adımlar attığı vurgusu yapılarak, "Erdoğan'ın akıllı hareketleri sonucunda şimdi artık Miçotakis hükümetini ne ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ne de Macron'un Fransa'sı kurtaramaz. Yaz öncesi seçime hazırlıklı olalım" görüşüne yer verildi.

YUNAN GAZETECİ: TÜRKİYE ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Yunan gazeteci Vasilis Nedos geçtiğimiz günlerde, 'Yunanistan'ın kaçak boru hattı' EastMed projesinin tarihe karışması ve ABD'nin tavrını kaleme almıştı. Nedos, ABD'nin desteğini çekmesinde Türkiye faktörünün rol aldığını belirtirken, 'Türkiye'nin jeostratejik hacmi ve derinliği, Atina'daki uluslararası harekatı etkisiz hale getirmeyi başarıyor.' dedi. Bir diğer haber sitesi Nedos'un makalesine atıfla, 'EastMed tokadından sonra ne olacak?' ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE TEKLİFİ! EASTMED'E ALTERNATİF ARIYORLAR

ABD'nin EastMed kararı sonrası İsrail'in yeni alternatiflere yönelmesi gerektiğini savunan İsrail basını ise, 'Türkiye'yi de içine alan bölgesel işbirliğine zemin oluşturulmalı' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sahadaki gerçeklik sebebiyle ABD'nin kararına şaşırılmaması gerektiği ifade edilen haberde projenin gaz hattının döşenmesinin teknolojik programlaması, değişken enerji fiyatları, jeopolitik çatışmalar, fosil yakıtlara karşı tutum ve enerji şirketlerinin istekliliği gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilmişti.

ABD'nin EastMed kararının İsrail'i alternatif bir plan düşünmeye ittiği ve Ankara'dan gelen olumlu sinyaller ışığında Türkiye ile işbirliği olasılığının incelenmesi gerektiği ifade edilmişti.

Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge alanındaki durumun karmaşık olduğu vurgulanan haberde gaz ihracatı alanında Türkiye'yi de içine alan bölgesel işbirliğine zemin oluşturulmalı denilmişti.