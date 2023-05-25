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Dünya

Komşudan Türkiye'ye yardım! Başkonsolosluğa teslim edildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunanistan Çırçırcılar Birliğince, Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağış, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik'e teslim edildi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
Komşudan Türkiye'ye yardım! Başkonsolosluğa teslim edildi
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Yunanistan'da Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle yardım kampanyaları sürüyor.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende Yunanistan Çırçırcılar Birliği Başkanı Antonis Siarkos, Birlik adına bağış çekini Gedik'e takdim etti.

Törende Başkonsolos Gedik'in yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Selanik Ofisi Direktörü Katerina Çapikidu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Kuzey Yunanistan Ekonomik ve Ticari İşler Ofisi Müdürü Aleksandros Aleksiadis, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet ile Yunanistan Çırçırcılar Birliği Başkanı Siarkos, selamlama konuşması yaptı.

Törenin ardından Birlik üyeleri, başkonsolosluk binasının avlusunda bulunan Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Selanik Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Türkiye ile yakın ticari ilişkileri ve bu kapsamda dostluk bağları olan Yunanistan Çırçırcılar Birliği'ne gösterdikleri dayanışma ve Türk-Yunan dostluğuna katkıları için şükranlarımızı sunuyor, Birlik üyeleri, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile töreni izleyen basın mensuplarına katılımları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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