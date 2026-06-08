İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1009
  • EURO
    53,2754
  • ALTIN
    6416.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşular arası geçişler kolaylaşıyor: Sınır kapıları 5'e çıkıyor
Dünya

Komşular arası geçişler kolaylaşıyor: Sınır kapıları 5'e çıkıyor

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic iki ülke arasındaki sınır kapılarının sayısının 2'den 5'e yükseltilmesine dair anlaşmayı imzaladı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Komşular arası geçişler kolaylaşıyor: Sınır kapıları 5'e çıkıyor
ABONE OL

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, Kristo ile iki ülke arasında sınır kapılarının sayısının 5'e çıkarılması için anlaşma imzaladıklarını söyledi.

"HARİKA BİR ADIM"

Plenkovic, anlaşmayı "harika bir adım" olarak gördüğünü belirtti.

Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki trafiğin yeni bir boyut kazanacağını aktaran Plenkovic, "Şimdiye kadar en üst kategoride 2 sınır kapımız vardı, artık bu durum değişiyor. Anlaşma ile bu durum, 5 sınır kapısına genişletilecek." dedi.

SINIR KAPILARI 5'E ÇIKACAK

Plenkovic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği için çözmesi gereken meseleler olduğunu kaydederek, "AB içindeki değişen atmosferin farkında olmamız lazım. Uzun süredir ilk kez AB kurumlarında ve üye ülkeler arasında yeni bir genişleme isteği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kristo da Hırvatistan'ın AB üyeliği konusunda her zaman Bosna Hersek'e destek olduğunu dile getirerek, görüşmede bu konuyu da konuştuklarını söyledi.

Sınır kapısı sayısının artırılmasının iki ülke için ekonomi açısından önemli olduğunu belirten Kristo, "Bugün imzalanan belgenin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu hükümetlerarası anlaşma, mal ticareti, ikili ilişkiler ve ekonomik rekabet açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.