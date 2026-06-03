Komşunun korkulu rüyası Hava SOJ! Açığı kapatmak için seferber oldular

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin elektronik harp alanında geliştirdiği yeni sistemlerin Atina'da oluşturduğu endişeleri gündemine taşıdı.

Gazetede yayımlanan analizde, ASELSAN tarafından geliştirilen ve uçuş testlerine başlayan Hava SOJ (Standoff Jamming) uçağının, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi (ASEPE) ile ilgili eksiklikleri yeniden gündeme getirdiği belirtildi.

YUNANİSTAN MEDYASINDA HAVA SOJ ALARMI

Kathimerini'ye göre, Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yılı kapsamında yayımlanan görüntülerde ilk kez görülen Hava SOJ'un 2027 yılında envantere girmesi bekleniyor. Analizde, sistemin düşman hava savunma radarlarını elektronik karıştırma yoluyla etkisiz hale getirebildiği, savaş uçaklarına güvenli harekât koridorları açabildiği ve düşman haberleşmesini sekteye uğratabilecek kabiliyetlere sahip olduğu ifade edildi.

TEL AVİV'DE DE DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Gazete, Hava SOJ'un altyapısının Türkiye'nin hâlihazırda Ege ve Meriç hattında konuşlandırdığı KORAL elektronik harp sistemlerine dayandığını vurguladı. Analizde ayrıca, Türkiye'nin elektronik harp, insansız hava araçları, dolanan mühimmat ve balistik füze projelerindeki ilerlemelerinin yalnızca Atina'da değil, Tel Aviv'de de dikkatle takip edildiği kaydedildi.

YUNANİSTAN'DA YEDEK PARÇA SIKINTISI

Öte yandan Kathimerini, Yunanistan'ın Ege'deki ağ merkezli harekât kabiliyetinin temel unsurlarından olan dört adet EMB-145H ASEPE uçağının ciddi lojistik sorunlarla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu uçakların 2021 yılından bu yana sürekli lojistik destek anlaşması olmadan faaliyet gösterdiği, yedek parça temininde sıkıntılar yaşandığı ve görev sistemlerinin teslim alındıkları tarihten bu yana kapsamlı bir modernizasyondan geçirilmediği belirtildi.

İSVEÇ'İN KAPISINI ÇALDILAR

Gazeteye göre Atina yönetimi, bu eksiklikleri gidermek amacıyla İsveçli üreticilerle radar sistemlerinin modernizasyonu ve yedek parça tedariki konusunda görüşmelerini hızlandırdı.

Kathimerini, Ukrayna ve Orta Doğu'daki son çatışmaların elektronik harp sistemleri ile havadan erken ihbar platformlarının savaş alanındaki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu belirterek, Yunanistan'ın bu alandaki açığını kapatmak için zamana karşı yarıştığını aktardı.