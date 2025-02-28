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Dünya

Komşunun Türkiye için petrol hazırlığı bitti: Önümüzdeki saatlerde başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı hakkında konuştu. Abdulgani, petrol akışının önümüzdeki saatlerde başlayacağını söyledi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Komşunun Türkiye için petrol hazırlığı bitti: Önümüzdeki saatlerde başlayacak
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Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, ilerleyen saatlerde Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlanacağını söyledi.

Abdulgani, ülkenin güneyindeki petrol sahaları ziyareti sırasında yerel basına açıklamalarda bulundu.

İlerleyen saatlerde SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına başlanacağını ifade eden Abdulgani, bunun ilk etapta 185 bin varil olacağını belirtti.

Abdulgani, bunun federal bütçede belirtilen kapasiteye ulaşana kadar kademeli olarak artırılacağını ifade etti.

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

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  • Irak Petrol Bakanı
  • Ceyhan Limanı
  • petrol ihracatı

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