Komşusundan Rusya'ya net mesaj: Zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacağız

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de mevkidaşı Petteri Orpo ile bir araya gelen Kallas, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kallas, Rusya'nın savaşı finanse edecek gelirlerinin sınırlanması gerektiğini belirterek daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Rusya'ya en yakın ülkelerden birinin Estonya ile Finlandiya olduğunu dile getiren Kallas, "Rusya gibi büyük ve agresif bir komşuya sahibiz. Stratejik mesajımız ve yanıtımız, Rusya'ya yorgun olmadığımızı, zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacağımızı ve bunu ne kadar sürerse sürsün yapmaya hazır olduğumuzu göstermek olmalıdır." diye konuştu.

Kallas, Ukrayna'ya askeri desteğin sürmesi gerektiğini ancak bu sırada ülkelerin kendi savunmaları için mühimmat ve stoklarını da artırmasının önemli olduğunu ifade etti.

"ARTIK RUS ENERJİSİNE BAĞIMLI DEĞİLİZ"



Finlandiya Başbakanı Orpo da Estonya ile yakın ilişkilere sahip olduklarını belirterek bugünkü toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra sınır ve Baltık Denizi'nin güvenliği ile enerji konularını görüştüklerini söyledi.

Baltık Denizi bölgesinde güvenlik konusunda yakın diyalog içinde bulunmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Orpo, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı savaşı, birlikte çalışmanın ve arz güvenliğinin önemini göstermiştir. Enerji güvenliğimizi artırdık. Artık Rus enerjisine bağımlı değiliz. Tüm Avrupa için yol budur. Avrupa Birliği (AB), daha güçlü bir siyasi oyuncu haline gelmelidir. AB'nin stratejik özerkliği ve rekabet gücü, adil rekabet ve katılımın yanı sıra kendi güçlü yönlerinin geliştirilmesine dayanmalıdır. Küresel ekonomide AB pazarı, bizim en önemli varlığımızdır ve ne kadar güçlü olursa ticaret ortağı olarak o kadar cazip oluruz."