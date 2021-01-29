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Dünya

Komşusuna çağrı yaptı: Bizi iç işlerine karıştırma

Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, komşu ülke Somali'ye çağrı yaparak, Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karıştırmamasını talep etti.

AA29 Ocak 2021 Cuma 08:17 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 08:17
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Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, basına yaptığı açıklamada, "Bir ülke olarak Somali'nin iç işlerine müdahil edilmeyi kabul etmiyoruz." dedi.

Somalili liderlere çağrı yapan Oguna, Kenya'yı ülkelerinin iç işlerine karıştırmamasını istedi.

Oguna, "Bölgemizde barışın korunmasında kararlıyız ve bunu başarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Somali ile düşmanlıklara son vermeliyiz." şeklinde konuştu.

- SOMALİ'DEN KENYA'YA SUÇLAMA

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Kenya ile diplomatik bağlarını keserek Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), aksi yöndeki raporuna da tepki göstererek reddetti.

IGAD, hazırladığı raporda, Kenya'nın Somali'nin iç işlerine karıştığına ve Somali'deki muhalifleri silahlandırdığına dair iddialarla ilgili hiçbir bulgu olmadığını açıklamıştı.

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