star.com.tr 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:56 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:56

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 6 kişilik bir aile, kenevir bitkisini yemek yapıp yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.



Açıklamada ailenin, kurutulmuş keneviri çemen otuna sanarak yemek yaptığı belirtildi.

Polise göre, Naval Kishore adındaki bir adam, komşusunun oğlu Nitish'e bir ot vererek bunun kurumuş çemen otu olduğunu söyledi.

Nitish eve gelince, otları yemek yapan kayınbiraderi Pinki'ye verdi. Pinki de otları, birazdan tüm ailenin yiyeceği yemeğe karıştırdı.

Polisin açıklamasına göre, aile üyeleri yemeği yedikten sonra fenalaşmaya başladı ve içlerinden biri yardım için komşusuna haber verdi.

ŞAKA YAPMIŞ...

Eve gelen polis, esrar paketini bulduktan sonra aile üyelerinin de açıklamasına dayanarak, komşusuna çemen otu diye kenevir veren Kishore'yi sorguladı.

Sorgulama sırasında Kishore, küçük bir şaka yapmak istediğini ama işlerin beklediğinden daha kötüye gittiğini itiraf etti.

Polis ayrıca, soruşturmanın sürdüğünü ve ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hindistan'da, 1985'te Hindistan hükümeti Narkotik, Uyuşturucu ve Psikotropik Maddeler Yasası uyarınca araştırma ve tıbbi amaçlar haricinde kenevir, afyon gibi uyuşturucu üretilebilen bitkilerin ekimi, bulundurulması ve tüketilmesi yasaklanmıştır.

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